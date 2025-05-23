Geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları açıldı

Yangın ve deprem güvenliği çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları, alınan tedbirler ve yapılan iyileştirmeler sonrasında yeniden açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait taşınmazlarda yangın ve deprem güvenliği açısından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.

İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili İBB birimleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; İSPARK ve İBB tarafından otoparklarda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak, güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca, ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalar da planlandı.

Bu kapsamda, İstanbul Valiliği’nin 21 Mayıs 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, tüm otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Yeniden açılan otoparklar

-Pendik Katlı

-Kadıköy Yeni Salı Pazarı Pd Katlı Otoparkı

-Ümraniye Okan Sokak Zemin Altı Otoparkı

-Ümraniye Katlı Otoparkı

-Ümraniye Haldun Alagaş

-Kağıthane Harmantepe Zemin Altı Otoparkı

-Hamidiye Mahallesi Katlı Otoparkı

-Levent Metro Yer Altı Otoparkı

-Seyrantepe Katlı (Arena Karşısı)

-Hacı Osman Metro Yer Altı Otoparkı

-Balmumcu Katlı

-Alibeyköy Yeşiltepe Zemin Altı Otoparkı

-Maçka Katlı Otoparkı

-Şişli Zemin Altı Otoparkı

-Fatih Katlı Otoparkı

-Bayrampaşa Atatürk Parkı Zemin Altı Otoparkı

-Bayrampaşa Altıntepsi Zemin Altı Otoparkı

-Bayrampaşa Yenidoğan Zemin Altı Otoparkı

-Bayrampaşa Arda Turan Spor Kompleksi

-Bağcılar Demirkapı Zemin Altı Otoparkı

-Halkalı Mahallesi Zemin Altı Otopark

-Bayrampaşa Muratpaşa Yer Altı Otoparkı

-Zeytinburnu Şehit Volkan Duysak Katlı Otoparkı

-Bahçelievler Siyavuşpaşa Yer Altı Otoparkı

-Arnavutköy Zemin Altı Otoparkı

-Sultangazi Zemin Altı Otoparkı

-Zeytinburnu Mevlana Yer Altı Otoparkı

-Bağcılar Kent Meydanı Pd Zemin Altı Otoparkı

-Ataköy Metro Durağı Yanı Pd Zemin Altı Otoparkı

-Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi Katlı

-Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı Zemin Altı Otoparkı

-Merter Metro Zemin Altı Otoparkı

-Merter Katlı Otoparkı