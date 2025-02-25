İstanbulluların yarısından fazlası kredi kartı borcunu ödeyemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) "İstanbul Barometresi Ocak 2025 Raporu" yayımlandı.

İstanbulluların ev içi gündeminde neler var?

Ocak ayının ev içi gündemi ekonomik sorunlar ve Bolu’da Kartalkaya’da bulunan otelde gerçekleşen yangın faciası oldu.

Katılımcıların ocak ayında ülke gündemini yüzde 59,2 ile Bolu’da yaşanan yangın faciası oluşturdu. İstanbul gündemini ise yüzde 43,7 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmalar ve yüzde 39,1 ile sahte içki kaynaklı ölümler oluşturdu.

Katılımcıların yarısı zor geçindiklerini belirtti

Katılımcıların yüzde 49,7’si zor geçinebildiğini belirtirken, yüzde 31,5’i ocak ayında borçlanmak durumunda kaldığını iletti.

Yatırım yapabilenlerin ise ilk tercihi yüzde 59,7 ile altın oldu. Barometrede ayrıca İstanbulluların yüzde 55,9’unun kredi kartı borcunu tam olarak ödeyemediği ortaya çıktı.

İstanbulluların yüzde kaçı ekonomide iyileşme bekliyor?

Türkiye ekonomisinde iyileşme bekleyenlerin oranıysa yüzde 17,5. Katılımcıların yüzde 31,5’i kurumdan veya bir tanıdığından borç aldığını belirtti.

Borç aldığını belirten katılımcıların yüzde 50,2’si bankadan ihtiyaç kredisinden, yüzde 27,3’ü bankaların esnek hesap hizmetinden, yüzde 16,5’i ise yakın arkadaşından borç aldığını söyledi.

İstanbulluların yüzde kaçı kartının asgari borcunu ödeyebiliyor?

Katılımcıların yüzde 32,5’i kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini kayderken ocak ayında en sık kullanılan alışveriş alanları indirim marketler ve semt pazarları oldu.

"İstanbulluların yüzde 15'inin psikolojisi kötü"

İstanbulluların stres seviyesi 7,2, mutluluk seviyesi 4,9. Ortalama stres seviyesi ise 7,2 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 15’i psikolojik sağlığını kötü olarak nitelendirdi.