Geleceğe uzanan 5 kapımız, Demokrasi, Çevre, Dijitalleşme, Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Çatısı altındaki 30 federasyon ve 300 dernek üzerinden 60 bini aşkın şirketi temsil eden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gelecek perspektiflerini 'Demokrasi”, Çevre, Dijitalleşme, Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' üzerine kurguluyor.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının kapısını, aklımızın, kalbimizin deprem bölgesinde olduğu, bir yandan çoklu krizlerle mücadele etmeye çalışırken bir yandan da seçim gündemine girdiğimiz bir süreçle aralıyoruz. Hüznü, hayal kırıklığını, heyecanı ve cumhuriyetin hiçbir zaman sönmeyecek coşkusunu aynı anda yaşıyoruz.

Böylesine zorlu ve karmaşık bir dönemde belki de her şeyden önce dönüp bakmamız gereken tam da bir asır öncesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüz yıl önce verilen mücadele iki önemli temel üzerinde şekilleniyordu: Kurtuluş ruhu ve kuruluş iradesi.

Kurtuluş mücadelemiz, yalnızca askeri bir mücadele değildi. Adeta bir kader gibi kabullenilmiş cehalete, yoksunluğa, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı bir mücadele; geleneksel yapıyı, modernleştirme iradesiyle eğitimi, altyapıyı ve ekonomiyi kapsayan büyük bir silkinmeydi. Kuruluş irademiz de yalnızca bir yönetim biçimi değişikliğinden ibaret değil 16. yüzyıl ekonomik ve toplumsal standartlarına sıkışmış Anadolu’yu, 20. yüzyılın çağdaş manzarasına dahil etme seferberliğiydi.

“Orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtulmalıyız”

Şimdi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, aynı ruha ve aynı iradeye ihtiyacımız var. 11 ilimizi vuran ancak 81 ilimizin tamamını sarsan felaketin getirdiği tüm sıkıntıları gidermek, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak için dönüşümü başlatmaya, ülkemizi orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzağından kurtarmaya ihtiyacımız var. Biz artık ülkemizi baş döndürücü bir hızla değişen ve dönüşen dünyaya uyum sağlayacak hale getirmeliyiz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere tüm bireylerin hayallerine erişme imkânına kavuştuğu bir ülke yaratmalıyız. Bu hayali, yeni yüzyıla ulaştırma iradesini sergileme sorumluluğumuz var.

İkinci yüzyılda tereddüdü değil umudu çoğaltarak, ortak hayaller inşa ederek, topluma büyük uzlaşmanın mümkün olacağını gösterelim. Nasıl ki yüz yıl önce büyük bir bağımsızlık mücadelesini, her ses, her renk, her düşüncenin ortak akılla hareket ettiği kurtuluş ruhuyla verdiysek bugün de gelecek hayalimizi, bu “büyük çoğulculuk ve kapsayıcılık” ile gerçekleştirebilir, öznesi BEN değil BİZ olan yeni bir hikâye yazabiliriz.

“Geleceğe açılan beş kapımız var”

Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olarak, Anadolu’nun dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz 100 Yıl Buluşmaları’nda da vurguladığımız üzere ülkemizin geleceğe uzanan beş kapısı bulunuyor: “Demokrasi”, “Çevre”, “Dijitalleşme”, “Kalkınma” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği.”

‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgemizde yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestomuzda da belirttiğimiz gibi gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sistemi; adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir devlet yönetimi, Türkiye’yi bir refah toplumu haline getirecek reçetenin olmazsa olmaz parçalarıdır. Bu nedenle Hayalimizdeki Türkiye’nin temellerinden biri “adalet”tir. Ülkemizin refah seviyesini ve gayri safi milli hasılamızı artırmak, Türkiye’nin kalkınma hedeflerini tabana yaymak istiyorsak, “orta demokrasi” ülkesi değil hukukun üstünlüğü ile yüksek demokrasi standartlarını benimseyen bir ülke olmalıyız.

Gençlerin iş gücüne ve eğitime katılması, eğitimden işe geçişin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesine ihtiyacımız var. Analitik düşünebilen, dünyaya-bilime ve bilgiye açık nesiller yetiştirmek için; çocuklar ve gençlerin önüne yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni ufuklar ve yeni umutlar inşa etmeliyiz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis ederek, hep birlikte ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için hayatı dönüştürecek güce sahibiz. Yeter ki bu gücü ekonomiden siyasete her alanda fırsat eşitliği temelinde kullanalım.

“Toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir Türkiye hayal ediyoruz”

Özetle biz TÜRKONFED olarak, ikinci yüzyıla girerken iş dünyasını oluşturan her ölçekten şirketiyle dijitalleşen; yeşil dönüşüm sayesinde su ve enerjide kaynak verimliliği ile hem cari açığı azaltan hem de yeni ihracat pazarlarında rekabet gücünü artıran; gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir Türkiye hayal ediyoruz.

Bu vesile ile Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte ilerleyerek ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edecek çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.