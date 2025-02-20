Gelecek Partili Doğan Demir: Vekil maaşı yetmiyor, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, dışarıdan bakıldığında yüksek görünen maaşların gerçekte birçok vekil için yeterli olmadığını savundu. Demir'in sözleri tepki çekti.

Demir, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne verdiği röportajda milletvekili maaşlarının getirdiği ekonomik zorluklara ve yapılması gereken düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu.

"Milletvekilleri yolları aşarak çok sayıda düğüne gidiyor"

Son zamla 196 bin 775 TL’ye yükselen milletvekili maaşları hakkında konuşan Demir "Açıkça ifade etmek gerekirse, milletvekili maaşı Türkiye geneline bakıldığında asgari ücrete kıyasla büyük bir meblağ gibi görünüyor. Ancak Türkiye'deki asgari ücretin düşük olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı nedeniyle milletvekili maaşları oldukça fazla eleştiriliyor. Bununla birlikte, milletvekili maaşları birçok vekil için bile yeterli olmuyor. Dışarıdan bakıldığında her şey farklı gözükse de, içerideki yaşam şartları çok başka. Bir milletvekili sürekli etkinliklere katılmak zorunda, yolları aşarak çok sayıda düğüne gidiyor ve aracında neredeyse her gün yolda zaman geçiriyor. Bu nedenle, milletvekili maaşı çoğu zaman iki-üç katı kadar harcama yapmayı gerektiriyor" dedi.

"Bizim bir kuru maaşımız var... Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var"

Birçok milletvekili arkadaşının bankalara kredi borcu olduğunu söyleyen Demir, “Bizim bir kuru maaşımız var. Bir de konuştuğumuz telefonumuz bedava ama ben bedava telefonu kullanmıyorum. Meclis’te hiç eksik olmayan misafirlerimize yemek, çay, kahve ikramı; misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden… Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz… Düğünler, cemiyetler, takıdır, çiçektir, hediyedir derken inanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var” ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret artırılmalı"

Demir, milletvekili maaşları konusundaki eleştirileri anlayışla karşıladığını ancak asıl sorunun asgari ücretin düşük olması olduğunu vurguladı.

Türkiye’de asgari ücretin yaşam standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten vekil, tüm halkın refah seviyesinin artırılmasının esas çözüm olduğunu söyledi. Demir, "Asıl yapılması gereken, asgari ücreti daha yaşanabilir bir seviyeye çekmek ve herkesin yaşam standardını iyileştirmektir" dedi.

Milletvekili maaşı ne kadar?

Ocak ayındaki enflasyon farkı eklendiğinde milletvekili maaşı 196.775 TL oldu. Zamlı ücretler Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak. Türkiye'de asgari ücret ise net 22.104 TL. Dolayısıyla Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 9 katına denk geliyor.

Emekli vekil maaşı ne kadar?

Emekli milletvekili maaşı 123 bin 759 lira oldu. TL. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL. Yani emekli bir milletvekili, en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş alıyor.

Hem emekli, hem vekil maaşı ne kadar?

TBMM'de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 285 bin TL'yi buluyor.