Gelecek Partisi AK Parti'nin davetine cevap verdi: 'Güneş Motel'vari taktikler

Takip Et

AK Parti kadrolarının önemli ölçüde değişmesi beklenen 8. Olağan Kongre için geri sayım sürerken, kongreye davet edilen partilerden biri daha zehir zemberek açıklamayla daveti geri çevirdi.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin partilerine yönelik transfer taktiklerini sert dille eleştirmiş, "Siyasetin ikinci el pazarına düşmeyeceğiz" diyerek kongreye katılmayacağını duyurmuştu. AK Parti'ye ret yanıtı transfer taktikleri eleştirileri ve yine çok sert tonda bir açıklama bu kez Gelecek Partisi'nden geldi.

"Partimize ağır baskılar, trol saldırıları..."

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"21 Şubat Cuma akşam saatlerinde 23 Şubat günü Ankara’da yapılacak AK Parti Genel Kongresi için katılım daveti tarafımıza iletilmiştir. İlkesel olarak dünyada ve ülkemizde olağanüstü şartların hâkim olduğu bu süreçte partiler arasında siyasi nezakete uygun iletişim ve istişarenin bir tercih değil bir zaruret olduğu inancındayız. Bu nedenledir ki, partimiz kurulduğu andan itibaren görüş ayrılıklarımıza bakmaksızın her siyasi partiden gelen davete icabet ettik ve şu ana kadar her tür temastan kaçınan AK Parti de dahil her partiye davette bulunduk.

'Güneş Motel'vari taktikler

Ancak, bu davetin yapıldığı süreçte partimize dönük hiçbir siyasi ahlak ve nezaket ilkesine uymayan bazı girişimlerin yapıldığına da şahit olduk. Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM’nde önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış “Güneş Motel”vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir.

"İhraç ettikleri şimdi değer kazandı"

Daha önce ağır ithamlarla partiden ihraç ettikleri, milletvekili yapmadıkları, Pelikan trol çetelerini üstlerine saldıkları, üniversitelerini kapatıp sonrasında da işsizliğe mahkûm ettikleri milletvekilleri bir anda değer kazanmışlardır. İktidar sahipleri her bir milletvekilini farklı yöntemlerle ikna ederek yolsuzluğa bulanmış iktidarlarına destek kılmaya çalışmışlardır. Milletvekillerimiz son iki yıldır yapılan bütün algı operasyonlarına rağmen ilkeli duruşlarını sürdürmüşlerdir. Ancak, maalesef nadiren de olsa bu yöntemlerin etkisi altında kalındığına da şahit olduk.