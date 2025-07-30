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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül gözaltına alındı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Beyazgül, işlemler için emniyete götürüldü

Haber Merkezi
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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül gözaltına alındı
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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, partideki toplu istifaların ardından polis tarafından gözaltına alındı. Beyazgül’ün, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bozyaka Emniyet Amirliği’ne götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltı gerekçesine ilişkin dosyada gizlilik kararı bulunduğu için detaylı bilgi paylaşılmadı. Beyazgül’ün emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Beyazgül görevden alındı

Bu gelişme üzerine Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı Ömer Ünal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Beyazgül'ün görevden alındığını duyurdu. Ünal, "İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül görevden el çektirilmiş olup Menderes İlçe Başkanımız Eyüp Akbaş vekâleten İzmir İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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