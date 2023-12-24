Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Liyakat sahibi olursa iktidarın adayına destek verebiliriz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Davutğolu, yerel seçimlerde partilerin pozisyonlarının şekillenmediğini hatırlatırken, "Hemen hemen bütün partiler bir taraftan kendi logolarıyla girme iradesi sergilerken diğer taraftan muhtemel iş birliklerine de kapıyı kapatmıyorlar" dedi.

Gelecek Partisi lideri sözlerine şöyle devam etti:

* Ben siyasi hayat içinde bazen benim de yaptığım hatalar soncunda şunu öğrendim. Siyasette 'asla, mutlaka, kata, kesinlikle, ebediyete kadar' gibi ifadeler kullanmak çok tehlikeli. Gelişmelere başka türlü seyreder ve siz kendi sözünüzle kendiniz esir edersiniz. Rahmetli Demirel’in 'dün dündür, bugün bugündür' ifadesi çelişkileri meşru kılmaktan çok bu gerçeği ifade eder.

* Yani biz mutlak anlamda kendi başımıza gireceğiz diye bir ifade hiç kullanmadım. Mutlak anlamda ittifak yapacağız ifadesini de kullanmadım. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlarımızla yürüttüğümüz çalışma şu. Pazartesinden itibaren bütün arkadaşlar tek tek illeri tekrar analiz edeceğiz. Nerelerde kimle işbirliği yapabiliriz, nerelerde tek başımıza girebiliriz tespit edeceğiz.

* Önce Saadet Partisi’yle bir ahdimiz var onlarla istişare edeceğiz. Onlarla ortak bir zemin bulmaya çalışacağız. Sonra da yerel seçim otonomdur yani her yerde ayrı bir ittifak mantığı doğar. O ittifak mantığı içinde herkesle işbirliğine açık bir tablo sergileyeceğiz.

MHP ya da AK Parti destek vermek isterse...

Herkesle işbirliği konusuna açıklık getiren Davutoğlu, "Esas itibarıyla muhalefet partileriyle ama ola ki bir yerde iktidar gerçekten bizim de benimsediğimiz iyi bir adayı çıkartır o şehrin iyiliği içindir, onu da destekleriz. İlkesel olarak iktidar-muhalefet demeden bütün partilerle konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Davutğoğlu "Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi, dürüst ve liyakat sahibi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz. Mühim olan şehirlerimizin en doğru, dürüst ve liyakat sahibi insanlarla yönetilmesi" diye konuştu.