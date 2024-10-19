Gelecek Partisi Saadet Grubu’ndan DEVA Partisi ile birleşme açıklamaları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partilerinin “birleşme” müzakerelerine ilişkin TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda, "Birlikte olma arzusunun olduğu ancak netleşen bir şeyin olmadığı" açıklaması yapmışlardı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Ekim Cumartesi günü düzenlenen partisinin 2. Büyük Olağan Kongresi'nde, “Yeni bir yol inşa etmek, artık sadece bir alternatif değil bir zorunluluktur” derken, 'birleşme' görüşmelerinde sona gelindiği ifade edildi.

"Devam eden bir çalışma yok"

Euronews Türkçe'den Ramazan Dengiz’in haberine göre, Gelecek Partisi'nden bir grup, isimlerinin gizli kalması şartıyla görüşmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Partinin üst kademesinden bir kaynak, “Şu anda birleşme konusunda herhangi bir devam eden çalışma yok” dedi.

DEVA Partisi ile birleşme görüşmelerine katıldığını aktaran başka bir kaynak da “DEVA partisindeki arkadaşlarla AK Parti'de tanışmıştık. Buna benzer niyetlerle sık sık bir araya geldik ama sonuncusunda da başarılı olamadık” diye konuştu.

Yine parti yönetiminde başka bir kaynak ise, "İki genel başkan da bazı iddialarla yola çıktı ve görülen o ki bunu devam ettiriyorlar" dedi.

“Birleşme görüşmeleri rafa kaldırıldı”

Gelecek Partisi'ni temsilen Saadet Grubu çatısı altında yer alan bir başka siyasetçi de "İki partinin toplantılarından sonra birleşme görüşmeleri rafa kaldırıldı” açıklamasını yaptı.

Saadet Grubu, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin 2023 yılında TBMM'de kurduğu, 20 milletvekilinin yer aldığı, TBMM’deki altıncı büyük grup.

Euronews Türkçe'ye açıklamalarda bulunan, Saadet Grubu'nun bir başka Gelecek Partili milletvekili de "Genel seçimlere bir hayli zaman var. Çok acil verilmesi gereken bir karar olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Birleşme görüşmeleri nasıl başladı?

Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasında, yaz aylarında heyetler arasında yürütülen görüşmeler, Eylül 2024'e gelindiğinde liderler düzeyine taşındı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden aldığı yetkiyle, 19 Eylül Perşembe günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşme gerçekleştirdi.

Bu buluşmanın dört saat sürdüğü, iki genel başkanın “birleşme görüşmelerinin sürdürülmesi” yönünde ortak kanaatte bulunduğu belirtildi.

İki parti, 14 Mayıs 2023 tarihli genel seçimlerden sonra Meclis'te ortak bir grup hayaliyle bir araya gelmiş, fakat bu görüşmelerden sonuç alınamamış ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'ndan ortağı olduğu Saadet Partisi ile Meclis'in altıncı grubunu kurmuştu.

“Yeni bir yol inşa etmek, bir zorunluluktur”

Ali Babacan, 12 Ekim Cumartesi günü düzenlenen DEVA Partisi'nin 2. Büyük Olağan Kongresi'nde, "Ülkesini seven herkes için yeni bir yol inşa etmek, artık sadece bir alternatif değil bir zorunluluktur. Tarihimizde ne zaman mevcut yollar tıkansa, bu vatanın öz evlatları yeni bir yol açmışlardır" diye konuşmuştu.

Basına yansıyan iddialarda, birleşmenin DEVA Partisi'nin kongresinden önce tamamlanacağı ve iki partinin tek çatı altında toplanacağı öne sürülüyordu.

Tıpkı Ahmet Davutoğlu gibi AK Parti'nin kuruluşunda yer alan Ali Babacan, 2002'den 2007'ye kadar Devlet Bakanlığı, 2007-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, 2009-2011'de Ekonomi Bakanlığı, aynı zamanda, 2009'dan 2015'e dek, beş yıl süreyle o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir yıl da Ahmet Davutoğlu'nun yardımcılığını yaptı.