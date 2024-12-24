Gelecek Partisi'nde bir istifa daha: Mersin İl Başkanı Hamit Karış kararını duyurdu
Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Karış, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kuruluşundan bu yana Mersin İl Başkanı olarak görev aldığım Gelecek Partisi'ndeki İl Başkanlığı görevimden kendi arzumla bugün itibariyle istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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