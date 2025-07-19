Gelecek Partisi'nde deprem! İki milletvekili istifa etti

Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılarak kurduğu Gelecek Partisi'nde krizler bitmiyor. CHP listelerinden seçilen Gelecek partili vekillerin AK Parti'ye geçmesinin ardından partide yeni istifa dalgası bekleniyor. Gelecek Partili Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in partisinden istifa etti.

İstifa eden vekiller sosyal medya hesaplarından birbirini etiketleyerek uzun bir açıklama yaparak istifalarını duyurdular.

Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in ortak istifa mektubu şu şekilde:

"Büyük umutlarla kurduğumuz Gelecek Partisi'nin içinde olduğu mevcut durumun Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesi artık imkânsız hale gelmiştir.

Gelecek Partisi büyük bir iddiayla kurulmuş, kuruluş döneminde hem Genel Merkez nezdinde hem de teşkilatlarda çok iyi bir kadro oluşturmuştur. Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlarımız olağanüstü gayretler ortaya koymuştur.

Partimiz kuruluş döneminde vatandaşın sahip çıkabileceği bir potansiyele sahipken bugün gelinen noktada "siyasetteki konjonktürel dalgalanmaya göre kendisine yer bulmaya çalışan bir siyasi yapı" haline dönüşmüştür. Öyle ki; organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçilmiştir.

Amacını, hedeflerini ve kuruluş ilkelerini unutan bir siyasi yapının geleceği de olamaz. Dolayısıyla; "süreç içerisinde yaşanan kimlik bunalımları, sokağın gerçeklerinden kopuk siyaset tarzı, siyasetin doğasına aykırı düşen ittifaklar, ben merkezli siyaset anlayışı, geçmişle hesaplaşma psikolojisi" gibi sebepler Gelecek Partisi'ni kuruluş iddiasından uzaklaştırmıştır.

Siyaset milletle birlikte, inanmış bir kadro ile yapılır. Sokağın gerçeklerinden kopuk bir siyasi partinin büyümesi imkansızdır. “Küçük olsun, benim olsun" anlayışından Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir siyaset çıkmaz.

Partimizin içinde bulunduğu olumsuz tabloya ilişkin genel ve yerel seçim yenilgileri sonrası parti içinde yapılan tüm müzakereler, sözlü-yazılı tüm öneriler sonuçsuz kalmış, bu konularda istişare mekanizmaları işletilmemiş, bunun yanında Genel Başkan tarafından da sahici bir çıkış yolu ortaya konmamıştır.

Bu durum, partimize emek veren kurucularımızın ve teşkilatlarımızın önemli bir bölümünün süreç içerisinde partiden kopmasına sebep olmuştur.

Ne acıdır ki; "ehliyet, liyakat ve istişare" diye yola çıkanlar, bugün sadece “sadakat" istemektedir. Ülke yönetiminin kişiselleştirildiği iddiasında bulunanlar, maalesef "ben" anlayışına teslim olmuştur. Mahallelerimizden çıkacağız diyenler, kendi mahallesiyle "kavgalı" konuma gelmiştir.

Partimizin kuruluş değerlerinden uzaklaştığı ve vatandaşımızın beklentileriyle arasında büyük bir mesafe oluştuğu açıkça görülmektedir. Oysa siyasi partiler, sokağın gündemine göre siyaset yaparlar.

Vatandaşımızın siyasetten önemli beklentileri varken, partimizin bu beklentilere odaklanamayıp teori siyasetinde boğulması gerçek siyaseti ıskalamaktan başka bir şey değildir.

Maalesef üst üste yaşanan kimlik bunalımları nedeniyle partimiz bir türlü gerçekçi bir siyasi zemine oturamamış, kimlik bunalımına bir çözüm de bulunamamıştır. Dolayısıyla gerek mecliste verdiğimiz mücadeleler gerekse de teşkilatlarımızın ortaya koyduğu üstün gayretler siyaseten bir sonuca dönüşememiştir.

Bugün geldiğimiz noktada siyasi duruşumuza ve vicdani sorumluluğumuza daha fazla aykırı düşmemek adına kurucusu olduğumuz Gelecek Partisi'nden istifa ediyoruz.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. Ahmet Davutoğlu'na, milletvekillerimize, genel merkez yöneticilerimize, İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.

İnsanımızın daha iyi bir geleceği hak ettiğine olan inancımızdan, dolayısıyla ülkemiz için verdiğimiz mücadeleden vazgeçmiş değiliz. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte gerçekçi zeminlerde sonuna kadar sürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Büyük emek ve gayretlerle kurduğumuz Gelecek Partisi’nden bugün itibariyle ayrılıyorum.



İstifa gerekçelerimizi aşağıda kamuoyuyla paylaşıyor, tüm gelecek gönüllerine şükranlarımı arz ediyorum. @isamesihsahin pic.twitter.com/uYaxRjonNT — Dr. Selim Temurci (@SelimTemurci) July 19, 2025