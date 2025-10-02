  1. Ekonomim
  Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama
Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, TBMM yeni yasama açılış töreni sonrası resepsiyonda Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama açılış törenleri sonrasında düzenlenen resepsiyonda ortaya çıkan görüntülere ilişkin Gelecek Partisi’nden açıklama yapıldı.

Parti sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün gerçekleştirilen TBMM’nin yeni yasama açılış törenleri sonrasında düzenlenen resepsiyonda, alınan görüntülere dair milletimizin zihnindeki soru işaretlerini gidermek üzere aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur: Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dün de açılışa hem özel oturumu izleyerek hem de sonrasındaki resepsiyona katılarak iştirak etmiştir. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, ev sahibi olarak resepsiyon esnasında tüm siyasi parti genel başkanlarını, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın da bulunduğu salona davet etmiştir.

Sayın Genel Başkanımız da diğer siyasi parti genel başkanları gibi davete icabet ederek, salonda yer almış, o esnada Meclis Başkanı’nın kendilerine yer vermesi üzerine, Sayın Cumhurbaşkanı ile yan yana oturmuştur. Sayın Genel Başkanımız burada, yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisini hem Sayın Cumhurbaşkanı’na, hem de orada bulunan kıymetli haziruna iletmiştir. Siyasi partilerin ayrım gözetmeksizin bir araya gelmeleri gayet doğal olup; Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da tıpkı diğer siyasi parti liderleri gibi hem genel başkanlarla, hem de bu şekilde bir tören esnasında Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmiş olması gayet normaldir. Ülkemizde her alanda normalleşmenin arandığı bir süreçte bu gibi görüntüler hayra yorulmalı, altında başka bir niyet aranmamalıdır."

