Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı açıklamada, "Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." diyen Yamalı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası AK Parti rozetini taktı.
Gelecek Partisi'nden dün istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Toplantı öncesinde bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" şeklindeki yorumuna Yamalı, "Muhafazakar camiada benzer siyasi yapılar ve akımların bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeniden bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.
Rozeti Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından Yamalı'ya AK Parti rozetini taktı.