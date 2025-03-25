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Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen adliyeye sevk edildi

Isparta’nın Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen, yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

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Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen adliyeye sevk edildi
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Isparta’nın Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen, yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Başkan Özmen’in gözaltına alınma sebebi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Isparta Valiliğinden açıklama

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile birlikte 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulandığı belirtildi.

2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam eden Mustafa Özmen, saat 16.30 sıralarında Yalvaç Adliyesine sevk edildi.

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