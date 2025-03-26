Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı!

Isparta'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile birlikte beş şüpheli daha gözaltına alındı.

Özmen’in gözaltına alınma sebebine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalvaç Adliyesi’ne sevk edilen Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediye başkanlığı görevine vekaleten Hakan Yılmaz getirildi

Gelendost Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mustafa Özmen’in tutuklanmasının ardından, belediye başkanlığı görevine vekaleten meclis üyesi Hakan Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.

Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam ediyordu.