  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gelibolu açıklarında batan teknede 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Gelibolu açıklarında batan teknede 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında batan tekneden bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gelibolu açıklarında batan teknede 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et


Olay Gelibolu ilçesi Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre içerisinde 4 kişi bulunan tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Teknede bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Karaya çıkan kişi durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıya vuran 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 1 kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Gündem
Adanaspor lokantada rehin kaldı
Adanaspor lokantada rehin kaldı
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Her kesiminin rahat bir nefes almasını temin edeceğiz
'Her kesiminin rahat bir nefes almasını temin edeceğiz'
Özgür Özel: Mansur Bey tüm sorulara cevap verebilecek öz güvene sahip
Özgür Özel: Mansur Bey tüm sorulara cevap verebilecek öz güvene sahip
tv100 ile yolları ayrılan İsmail Küçükkaya sessizliğini bozdu
tv100 ile yolları ayrılan İsmail Küçükkaya sessizliğini bozdu
Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a destek ziyareti
Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a destek ziyareti
Davutoğlu'dan 'fotoğraf' eleştirilerine yanıt: Hiç kimseye eyvallahım olmadı
Davutoğlu'dan 'fotoğraf' eleştirilerine yanıt: Hiç kimseye eyvallahım olmadı