  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gelinlik üzerine süs olarak işlenmiş 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Takip Et

Gelinlik üzerine süs olarak işlenmiş 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de takside taşınan 2 gelinlik üzerine boncuk süsleme şeklinde gizlenmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gelinlik üzerine süs olarak işlenmiş 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Takip Et

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu taşıdığı tespit edilen taksi, jandarma tarafından durduruldu.

Takside yapılan aramada, 2 gelinlik üzerine, boncuk süsleme gibi işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan taksi şoförünün, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEkonomi
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındıİstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındıGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans

 

Gündem
ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Senin için çok şey yaptım, sıra sende" dediği öne sürüldü
Trump'ın Erdoğan'a, "Senin için çok şey yaptım, sıra sende" dediği öne sürüldü
CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Çakmak görevinden istifa etti
CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Çakmak görevinden istifa etti
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Ankaray işletmesi geçici olarak kapatıldı
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Ankaray işletmesi geçici olarak kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu’ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüyor
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu’ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüyor
Bakan Tunç duyurdu: Temyiz ve istinaf 6 ayda sonuçlanacak, duruşmalar en fazla 2 ay ertelenecek
Bakan Tunç duyurdu: Temyiz ve istinaf 6 ayda sonuçlanacak
Tutukluluğu devam eden Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdi
Tutukluluğu devam eden Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdi