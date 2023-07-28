'Gelirlerin TL, giderlerin dövizle olması Türk futbolunu büyük bir tehlikeye sürüklüyor'

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Türk lirasındaki değer kaybının Türk futbolu üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi.

Şerefhan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkemizi kasıp kavuran kur krizi futbol camiasında da son derece şiddetli bir şekilde hissediliyor. Futbol kulüpleri Türk lirasının değer kaybetmesiyle büyük bir mali krizle karşı karşıya kalıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayıncı kuruluşla Türk lirası üzerinden anlaşması, kulüplerimizin yayın geliri kazancını döviz bazında her gün daha da azaltıyor. Özellikle yabancı kulüpler ve yabancı sporcularla yapılan anlaşmalar dolar veya euro kuru üzerinden yapılmakta. Kulüplerimizin gelirlerinin Türk lirasıyla, giderlerinin dövizle olması Türk futbolunu büyük bir tehlikeye sürüklüyor.

Süper Lig şampiyonu geçtiğimiz sene yayın geliri havuzundan güncel kurla 6 milyon 520 bin Euro gelir elde etti. İspanya birinci ligi La Liga sonuncusu 48,5 milyon Euro, İtalya birinci ligi Serie A’nın sonuncusu 29,4 milyon Euro yayın geliri elde etti. İspanya ligini sonunculukla bitiren takım, ülkemizin ligini şampiyon tamamlayan takımın 7 katından fazla yayın gelirine sahip oldu. Bu durumun düzeltilmesi için Türk futbolunun marka kalitesinin yükselmesi ve kurun stabil olması büyük önem taşıyor. Bu sorunlar giderilmezse zaten zor durumda bulunan futbol kulüplerimiz iflasla karşı karşıya kalacak.”