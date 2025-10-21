Gelişmeler TCMB'nin faizde pas geçmesi gerektiğini söylüyor

Serhat Gürleyen, EKONOMİ gazetesine yazdığı “Ateş altında…” başlıklı analizinde Borsa İstanbul’un dünyadan bağımsız kan kaybetmeye devam ettiğini belirterek, ekim ayı enflasyon tahminlerinde yükseliş ve Merkez Bankası’nın faiz indirimine ara vereceği endişesinin, satış dalgasının arkasındaki temel gerekçe olduğunu vurguladı. Gürleyen, faize duyarlı banka hisselerinin son bir ay içinde %20’ye yakın kayıp ile Borsa İstanbul’u baskıladığını belirtti.

Risk iştahını bozan gelişmeler...

Son dönemdeki hareketi sadece faiz döngüsünde gecikme ile açıklamanın doğru olmadığının altını çizen Gürleyen, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yayılan siyasi şok, kara para ile mücadele kapsamında şirketler kesimindeki soruşturmalar, kamu kuruluşlarının zarara uğratıldığı gerekçesiyle üst düzey bürokratlara uzanan suçlamalar risk iştahını bozan diğer gelişmeler.

İktisadi temele dayanmayan bir defalık içsel ve dışsal şokları genelde alış fırsatı olarak görme eğilimindeyiz. Ancak siyasi şokların ve kara para yolsuzluk soruşturmalarının süreklilik kazandığı ve küresel piyasalarda oynaklığın arttığı bir ortamdan geçiyoruz. Bu yüzden sabıkalı iyimser olarak sesimiz artık daha kısık çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Pas geçilme ihtimali arttı

Yurtiçi gündemde perşembe günkü PPK kararının en önemli konu olduğunu yazan Serhat Gürleyen, “Son yaşanan gelişmeler Merkez Bankası’nın perşembe gününü pas geçme ihtimalini artırdı. Enflasyondaki yükseliş, yerleşik yatırımcının dövize yönelmeye başlaması, altın fiyatına göre düzeltilmiş rezervlerdeki gerileme, Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışması Merkez Bankası’nın, ekimi pas geçmesi gerektiğini söylüyor” yorumunu yaptı.

Yazının tamamı için tıklayın...