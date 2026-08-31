Gemi faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

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Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında 259'u yolcu, 8'i mürettebat 267 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu.

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere dün (30 Ağustos) saat 12:30 sıralarında hareket eden özel bir firmaya ait "Filojet" isimli katamaran tipi yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra, kıyıdan yaklaşık 4 mil (2 kilometre) açıkta su almaya başladı.

Denizdeki şiddetli dalgalar nedeniyle kontrolünü kaybederek alabora olan gemi, 514 metre derinliğe inerek tamamen battı.

Son açıklamalara göre 267 kişinin bulunduğu gemide şu ana kadar 240 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Hayatını kaybeden kişilerin isimleri Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olarak duyuruldu.

Cenazeler ailelere teslim ediliyor

Kıbrıs Gerçek Gazetesi'nin aktardığına göre hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başladı.

Nuray Zeytun’un cenazesi, Mağusa’da defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Nihat Balyemez’in cenazesinin ise yurtdışına gönderildiği öğrenildi.

Kimlik tespit ve cenaze işlemleri devam eden Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu’nun cenazelerinin de gerekli uçuş işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurtdışına gönderileceği belirtildi.

Faciaya ilişkin arama kurtarma ve soruşturma süreci devam ediyor.

Çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor

Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından kayıp 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 2’nci günde yeniden başladı. Çalışmalara havadan da destek veriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu paylaştı.

Uraloğlu, "259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemide şu ana kadar 240 kişi kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmiştir. 19 yolcu için arama-kurtarma çalışmalarımız halen devam etmektedir" dedi.

Ekiplerin tüm imkânları seferber ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Olayın ardından Deniz Kuvvetlerimiz, KKTC Sahil Güvenlik ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından da bölgede 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteriyle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Hakim 7 kişinin daha mahkemeye getirilmesini istedi

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi.

Duruşma, söz konusu kişilerden 5'inin mahkemeye getirilmesiyle saat 11.30'da yeniden başladı.

Mahkeme 14 şüpheliden 9’u için 3 gün tutuklama kararı verdi. 2’si kamu görevlisi 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Yolcuların iddiaları incelenecek

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, kaza hakkında yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini ifade etti.

Arıklı, kapıların yolcuların üzerine kilitlendiği ve kaptanın gemiden kaçtığı yönündeki suçlamaları en ince ayrıntısına kadar inceleyeceklerini vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının, Polis Genel Müdürlüğünden ayrı bir soruşturma başlatacağını belirten Arıklı, geminin evrakları, yeterliliği, liman izinleri ve güvenlik tedbirleri ile ilgili soruşturmanın sonucunu kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs, Almanya, İran ve Türkiye'den yolcular vardı

Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Arıklı alabora olan geminin 514 metre derinliğe inerek tamamen battığını, geminin içinde kaç kişi kaldığını bilemediklerini bildirdi.

Arıklı, geminin ön tarafında bir yarık oluştuğu ve bu nedenle içeri su aldığı iddialarının henüz kesinleşmediğini, geminin neden battığının ancak kara kutuya ulaştıktan sonra öğrenilebileceğini söyledi.

Arıklı "Gemide 11 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 5 Alman, 3 İran vatandaşı, 240 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vardı" dedi.

KKTC'de ulusal yas ilan edildi

Yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Ulusal yas, 31 Ağustos’tan 2 Eylül gün batımına kadar sürecek.

Kaptan ve 8 personel gözaltına alındı

KKTC Başbakanı Üstel olay günü yapmış olduğu açıklamada alabora olan geminin kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltına alınan 8 kişi aynı gün tutuklanmıştı.

Bugün bir kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte olay sonrası toplamda 9 kişi tutuklanmış oldu.

Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs'a heyet görevlendirdi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin heyet görevlendirdi.

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz’ın yer alıyor. Heyet, Kuzey Kıbrıs'a gitmek üzere olayın yaşandığı gün yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliği içindeyiz

Olayın yaşandığı sıralarda bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şunları söyledi:

"Bugün Girne’den Mersin Taşucu’na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık.

Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz.

Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."