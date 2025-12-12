Geminid meteor yağmuru gökyüzünde görsel şölen oluşturacak

“Yıldız kayması” olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, bu yıl da Türkiye’den gözlemlenebilecek. Uzmanlar, en yoğun meteor aktivitesinin 13 Aralık Cumartesi gecesi ile 14 Aralık Pazar sabahı arasında yaşanacağını belirtiyor.

Phaethon adlı gök cismi parlak meteorlar üretiyor

Geminid meteor yağmuru her yıl aralık ayında, 3200 Phaethon adlı gök cisminin geride bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Diğer meteor yağmurlarına kıyasla daha yavaş ve parlak meteorlar üretmesi nedeniyle Geminidler, çıplak gözle izlemek için en elverişli gök olayları arasında yer alıyor.

Saatte 100 ila 150 meteor görülmesi bekleniyor

Bu yıl meteor yağmurunun zirvesinde, gökyüzünde saatte 100 ila 150 meteor görülmesi bekleniyor. Türkiye’den gözlem için en uygun zaman dilimi ise gece yarısından sonra, özellikle sabaha karşı saatler olarak öne çıkıyor. Meteorların belirli bir noktadan fırlıyormuş gibi göründüğü “ışınım noktası” İkizler (Gemini) Takımyıldızı olsa da, gökyüzünün geniş bir alanına bakmak gözlem şansını artırıyor.

Uzmanlar, şehir ışıklarından uzak, açık ve bulutsuz alanların tercih edilmesini öneriyor. Teleskop ya da özel ekipman gerektirmeyen Geminid meteor yağmuru, uygun hava koşullarında Türkiye’nin büyük bölümünden izlenebilecek.