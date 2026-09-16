Geminin altından 1,5 milyar liralık kokain çıktı: 8 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin koordineli çalışmasında deniz taşımacılığı yöntemi ile Brezilya'dan gelen bir gemi belirlendi. Bunun üzerine 4 gün önce Mersin Limanı'na yanaşan kuru yük gemisine yönelik operasyon yapıldı, 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin geminin gövde alt kısmında dalgıç marifetiyle uyuşturucu maddeleri çıkarmak için plan yaptığının öğrenilmesi üzerine operasyona İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dahil oldu. Dalgıç polisler, geminin dış alt gövdesinin motorun soğutma suyu (Kinistin) bölümündeki zulaya ulaştı. Zulada 12 ayrı pakette 350 kilogram olduğu öğrenilen piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan kokain ele geçirildi. Ele geçen kokainlerle ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

2'si dalgıç 8 şüpheli tutuklandı

Dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri gibi malzemelerin de ele geçirildiği operasyon çerçevesinde 9 şüpheli bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden engelli olduğu öğrenilen E.B., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şehir dışından gelerek uyuşturucu maddeyi çıkarmak için deneme dalışları yaptıkları polisin takibiyle belirlenen dalgıçlar O.K. ile E.Y.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 1,5 milyar liralık uyuşturucu operasyonu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.