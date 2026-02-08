  1. Ekonomim
  3. Gemlik sahilinde erkek cesedi bulundu
Gemlik sahilinde erkek cesedi bulundu

Gemlik Körfezi açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Gemlik sahilinde erkek cesedi bulundu
Denizde hareketsiz halde bulunan ve yaklaşık 45-50 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek şahsın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi Komutanlığı ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

Ekipler tarafından karaya alınan ceset, Gemlik İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı önüne getirildi. Olay yerine gelen nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

