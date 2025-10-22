Gemlik’te bir esnaf, başına poşet bağlanmış sokak kedisini fark edip kurtardı: Polis şüpheliyi arıyor
Bursa’nın Gemlik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta yaşayan kedinin başına poşet geçirip, bağladı. Kedi bir esnaf tarafından poşetten kurtarılırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinin Balıkpazarı Mahallesi’nde bir esnaf sokakta yürürken başına poşet geçirilmiş bir kedi gördü. Poşet bağlandığı kedi güçlükle yürüyüp, yönünü bulmaya çalıştı.
Durumu fark eden bir esnaf, korkup kaçmaya çalışan kediyi yakalayıp, başındaki poşeti çıkardı. Kediyi iş yerine getiren esnaf, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, poşeti geçiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.