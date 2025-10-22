  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gemlik’te bir esnaf, başına poşet bağlanmış sokak kedisini fark edip kurtardı: Polis şüpheliyi arıyor
Takip Et

Gemlik’te bir esnaf, başına poşet bağlanmış sokak kedisini fark edip kurtardı: Polis şüpheliyi arıyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta yaşayan kedinin başına poşet geçirip, bağladı. Kedi bir esnaf tarafından poşetten kurtarılırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gemlik’te bir esnaf, başına poşet bağlanmış sokak kedisini fark edip kurtardı: Polis şüpheliyi arıyor
Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Balıkpazarı Mahallesi’nde bir esnaf sokakta yürürken başına poşet geçirilmiş bir kedi gördü. Poşet bağlandığı kedi güçlükle yürüyüp, yönünü bulmaya çalıştı.

Durumu fark eden bir esnaf, korkup kaçmaya çalışan kediyi yakalayıp, başındaki poşeti çıkardı. Kediyi iş yerine getiren esnaf, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, poşeti geçiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Nijerya'da akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişi yaşamını yitirdiNijerya'da akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişi yaşamını yitirdiDünya
Türk halıları 175 ülkeye yayıldı: Dokuz ayda 2,1 milyar dolarlık gelir elde edildiTürk halıları 175 ülkeye yayıldı: Dokuz ayda 2,1 milyar dolarlık gelir elde edildiEkonomi
Gündem
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir
Müsavat Dervişoğlu: KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir
İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralılar var
İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralılar var
Meteoroloji uyardı: Bazı illere kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illere kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor
İstinaf Fatma Zehra Kınık hakkındaki 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozdu: Ceza miktarı yeniden değerlendirilecek
İstinaf Fatma Zehra Kınık hakkındaki 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozdu
CHP'li Gamze Taşcıer: Şirketlere 768 milyar liralık vergi affı geliyor
CHP'li Gamze Taşcıer: Şirketlere 768 milyar liralık vergi affı geliyor
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünü ifşa etti
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünü ifşa etti