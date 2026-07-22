GENAR: CHP'nin tabanında kopuş yok, gerilim var

BESTİ KARALAR / ANKARA

Kamuoyu araştırmasına göre; CHP tabanında bir kopuşun yaşanmadığı ancak gerilim ve tereddüt olduğu gözlendi. Tabanda “uzaklaşma-sadakat-itiraz” aynı anda işliyor. Parti tabanında sessiz uzaklaşma ihtimali kenarda bekliyor. Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise CHP seçmeninin yüzde 80’i Özgür Özel’in yanında duruyor.

Taban bölünmedi ama gerildi

AK Parti’nin masasında da bulunan, GENAR’ın Haziran ayı raporunda, mahkeme kararı sonrasında, CHP seçmeninin durumu nasıl analiz ettiği ve durumun nasıl karşılandığı ölçüldü. Verilere göre katılımcıların yüzde 47.8’inin CHP’ye karşı tutumunun değişmediği, yüzde 19.7’sinin mutlak butlan kararının ardından CHP’ye olan desteğinin arttığı, yüzde 19.4’ünün ise CHP’ye desteğinin azaldığı görüldü. Katılımcıların yüzde 9.6’sının ise kararsız bir tutum sergilediği öne çıktı. Katılımcıların yüzde 3.5’i ise görüş bildirmemeyi tercih etti. Veriler raporda, mutlak butlan kararının ardından CHP tabanında artan ve azalan desteğin neredeyse başa baş seyretmesi, tabanın bölünmediğini ama gerildiğini, süregelen krizin CHP tabanında bir kopuştan çok bir tereddüt hâli ürettiğini analiz etti.

Üç eğilim aynı ölçüde seyrediyor

CHP’de yaşanan kriz, “Üyeler sessiz kalarak uzaklaşır, sesini yükselterek itiraz eder, sadakatle kalarak desteğini sürdürür” üç başlıkta araştırıldı ve ölçüldü. Ortaya çıkan veriler, bu üç dağılımın aynı anda işlediği, sadakatin hâlâ baskın olduğunu fakat sessiz bir uzaklaşma ihtimalinin de kenarda beklediği gözlendi. Raporda, butlan kararının ardından, yaşanan gerilimin parti tabanında “doğrudan Özgür Özel’in yanında duranlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ve partinin bütünlüğünü koruyarak şimdilik sessiz kalmayı tercih edenler” şeklindeki değerlendirmelerinin partinin yönünü belirleyeceği sonucunun ortaya çıktığı aktarıldı. Tabandaki sessiz çoğunluğun bu yönü belirlemede etkili olacağı da verilere yansıdı. Araştırmada, Mayıs ayında yüzde 30 dolayında seyreden CHP’nin oy oranının bugün yüzde 28’lere gerilediğine dikkat çekildi.