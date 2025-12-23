Genç Girişim ve Yönetişim Derneği “Nilüferler için” 1,5 milyon TL topladı

ANKARA

Gecede, Nilüferler programı için 1,5 milyon TL gelir de sağlandı. GGYD üyesi iş insanları, sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı baloda, Melek Mosso ve Serkan Kaya sahne aldı. Başkan Nezih Allıoğlu, iş dünyası sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerinin yanında, kız öğrencilere odaklı burs programının ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı. Gecede, burs fonuna destek için her iki sanatçının hediye ettiği, Melek Mosso’nun özel tasarım bir sahne kıyafeti, Serkan Kaya’nın ise tesbih koleksiyonunun ilk örneklerinden biri satışa sunuldu. Her iki hediye Gökdemir Grup, CSK Denetim Mali Müşavirlik, SMS İnşaat tarafından toplamda 1,5 milyon TL’lik bağış karşılığı yeni sahiplerini buldu. GGYD gecesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

“Gözümüzün nuru ‘Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’nu bu yıl daha da büyüttük"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) geleneksel yılbaşı balosu, Ankara iş, siyaset, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve büyükelçiliklerin temsilcilerinin katıldığı görkemli bir geceyle yapıldı. GGYD Genel Başkanı Allıoğlu yaptığı konuşmada, “19 Mayıs 2003’te kurulduğumuz günden bu yana gençliğin enerjisini, girişimciliğin cesaretini ve Cumhuriyetimizin değerlerini rehber edindik. GGYD’nin gücü; ortak akıldan, dayanışmadan ve aynı hedefe yürüyen büyük bir aile olmaktan geliyor” dedi. Allıoğlu, bur programlarından gurur duyduklarını vurgulayarak, “Gözümüzün nuru ‘Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’nu bu yıl daha da büyüttük. Burs verdiğimiz öğrenci sayısını 300’e ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek olmak, 2026 yılında da öncelikli misyonlarımızdan biri olacak” dedi.

Nezih Allıoğlu, derneğin 5 şube ve 1300’ü aşan üyesiyle, 40 bin kişiden fazla sayıda istihdam sağlayan işletmelere eriştiğini vurguladı. Geceye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte geceye katılırken Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak da yer aldı.