Genç kadının yüzünü kolonya dökerek yakan kadın tutuklandı (VİDEO)

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın (31) yüzüne kolonya dökülüp ateşe verilmesi sonucu yaralandığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede yüzünde ve boyun çevresinde yanıklar oluştuğu anlaşılan Yılmaz, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli kadın S.A.G. aynı gün yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluşan Gözde Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin olay yerine gelerek masada oturan Gözde Yılmaz'ın yüzüne kolonya döktüğü ve kısa süre sonra çakmakla yaktığı görülüyor.