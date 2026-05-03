Genç oyuncu Kaan Sertdemir hayatını kaybetti

Genç komedyen Kaan Sertdemir, 28 yaşında hayatını kaybetti. Sertdemir’in cenazesinin, Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Oyuncular Sendikası'ndan açıklama

Genç komedyenin vefatına ilişkin Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada "Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir'i gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.

TuzBiber Komedi Kulübü de vefat haberinin ardından bir mesaj yayımladı;

"İlk günümüzden beri bizimle birlikte olan, iş arkadaşımız, dostumuz ve komedyenimiz Kaan Sertdemir’i kaybettik. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."