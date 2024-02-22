Genç Parti'den sürpriz karar: Seçimlere katılmayacak
Yenilik Partisi'nin ardından Genç Parti de YSK'ye yerel seçimlere katılmayacağını bildirdi.
Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılmayacağını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.
Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.
Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti.
Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.