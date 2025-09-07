  1. Ekonomim
İzmir’in Torbalı ilçesinde 3 Eylül’de meydana gelen eğitim uçağı kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.

Genç pilot hayatını kaybetmişti: İzmir'de eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
3 Eylül'de İzmir’in Torbalı ilçeside sabah saat 09:30 sıralarında Selçuk Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait TC-CDC kuyruk tescilli Cessna 172 tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. 

Kazada 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Eroğlu hayatını kaybetti. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu belirtildi. Hatipoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı öğrenildi. Pilot olmak isteyen Hatipoğlu'nun bu nedenle üç aydır uçuş eğitimi aldığı belirtildi.

Uçağın düştüğü ana dair görüntü ortaya çıktı

Kırbaş Mahallesi’nde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın mısır tarlasına düşme anı net şekilde görülüyor.

Görüntülerde çevredeki vatandaşların “Uçak düştü” diyerek tepki verdiği anlar da yer alıyor.

