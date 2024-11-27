Genç şarkıcı Duygu Kiraz'ın şüpheli ölümü: Polislerle uyuşturucu alıp krize girdi

Genç şarkıcı Duygu Kiraz'ın geçtiğimiz 20 Kasım günü epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Olay 19 Kasım günü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki şarkıcı Duygu Kiraz ile B.K., isimli polis memuru sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştı. İkili tanışmalarının ardından buluşmaya karar verdi.

Geceyi birlikte geçirmek için B.K.'nın ikametine gelen genç şarkıcı burada aynı evde ikamet eden diğer polis memurları A.Z., ile tanıştılar.

Sabah uyandığında krize girdi

Sabah'ta yer alan habere göre, sabah olduğunda Duygu Kiraz krize girerek nefes alamadı. B.K., durumu sağlık ekiplerine bildirerek ambulans çağırdı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duygu Kiraz'ın ölümünün ardından olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı inceleme sonrası evde bulunan 3 polisin ifadesini aldı.

B.K., ifadesinde Duygu Kiraz ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığını belirterek evine davet ettiğini ve geceyi birlikte geçirdiklerini anlattı.

Şüpheli ölüme soruşturma açıldı

Genç polis ifadesinin devamında Duygu Kiraz ile uyuşturucu madde kullandıklarını ardından uyuduklarını ancak sabah Kiraz'ın epilepsi krizine girdiğini nefes alamayınca sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Evde bulunan diğer polis memuru A.Z., ise genç kadını rahatsız etmemek için kendi odasından çıkmadığını söyledi.

2 polis adli kontrolle salındı

Olay yerine gelen savcılık yapılan incelemenin ardından polis memurları B.K., ve A.Z., hakkında adli kontrol kararıyla salıverilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç şarkıcının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediyor.