Genç yaşta hayatını kaybeden Ebru Kesen Tankül kimdir? Ebru Kesen Tankül neden öldü?

Afyonkarahisar Devlet Hastanesin Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ebru Kesen Tankül hayatını kaybetti. Gördüğü tedavi sırasında yaşadığı ilaç alerjisi sebebiyle genç yaşta vefat eden Ebru Kesen Tankül, meslektaşlarını ve sevdiklerini yasa boğdu. Acı haberi İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurdu.

Devlet Hastanesi tarafından yapılan paylaşımda, ‘’Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiremiz Ebru Keser Tankül; Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun.” dedi