Gençler futbolu spor olarak değil yasa dışı bahisle gelir kapısı görüyor

BESTİ KARALAR

Yapılan son kamuoyu araştırmasında toplumun futbola olan ilgisinin azalıp azalmadığı ile üst gelir düzeyine dahil olduğu kabul edilen futbolcuların ve futbol paydaşlarının yasa dışı bahis oynayarak gelir elde etme çabalarına bakışını araştırdı.

Futbol da ‘bahis’ skandalı

Saha araştırmasında toplumun çeşitli kesimlerine, “Türkiye bir futbol ülkesi midir, futbol bir hobi midir, bahis skandalı toplumun futbola olan inancını sarstı mı?” soruları yöneltildi. Verilen cevaplara bakıldığında, toplumun futbola olan ilgisinin azalsa da devam ettiği, futbolun bir erkek hobisi olduğu gözlendi.

Katılımcılardan kadınların yüzde 70.3’lük gibi önemli bir kısmı futbolla ilgilenmediğini beyan ederken, erkeklerin aynı oranda futbolla ilgilendiğini ortaya koydu. Genel eğilime bakıldığında ise yüzde 51.2’lik bir kesim (cinsiyet ve yaş ayrımı yok) futbolla ilgilenmediğini dile getirdi.

Veriler, toplumun futbolla yatıp, futbolla kalkmadığını gösterdi. Buna rağmen yüzde 48.8’lik bir kesimin futbolla yakından ilgilendiğini de gösterse de geçen yıllarla kıyaslandığında futbola ilginin azaldığı gözler önüne serildi. Saha araştırması gösterdi ki, futbolla ilgilenen ve takım taraftarı olan kişilerin yüzde 87.3’lük kesimin futbolda şike yapıldığı ve kirlilik olduğuna kesin olarak inandığı ortaya konuldu.

Futbola ilgi neden azalıyor?

Verilere göre;

-Genç nesillerin futbolla alakası önceki jenerasyonlara göre gözle görülür biçimde düşüktür.

-Kamuoyunda cari olan futbola yönelik olumsuz dilin ve yıllardır yerleşikleşen güvensizliğin önemli faktörler arasında olduğu tespiti yapıldı.

-Bir zamanların birkaç eğlence olanağına sahip gençlerine oranla günümüz geçlerin birbirinden farklı yüzlerce eğlence olanağına sahi olmalarıdır.

-Dikkat çeken bir diğer veri ise; yeni kuşakların eski kuşaklar gibi sokakta futbol oynayarak büyümüyor oluşları da futboldan kopuşu gözler önüne serdi. XDijital eğlence imkanları gençleri cezbetmekte ve aktif olarak futbol oynamaya karşı oluşması muhtemel hevesin önüne geçtiği görülüyor. Gençlerin futboldan uzaklaşma nedenleri arasında yasa dışı bahis sitelerine yönelmeleri de gösterildi. Gençler futbolu bir sportif aktivite yerine, bahis oynayarak gelir kapısı olarak görüyor.