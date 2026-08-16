Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünde çocuğun formasına müdahaleye ev hapsi kararı

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Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde yaşanan olay yargıya taşındı.

Eryaman Stadı'nda 15 Ağustos'ta oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sırasında, tribünde Fenerbahçe forması giyen küçük yaştaki bir çocuğun formasının çıkarılması için müdahale edildi.

Görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

Ev hapsi cezası işe serbest bırakıldı

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gençlerbirliği taraftarı Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.A., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gençlerbirliği: Kabul edilemez

Gençlerbirliği Kulübü de tribünde yaşananların ardından açıklama yayımladı.

Yaşanan olayın kulübün 103 yıllık tarihine ve tribün kültürüne yakışmadığını belirten başkent ekibi, "Söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır. Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Olayın münferit olduğunu belirten Gençlerbirliği, küçük Fenerbahçe taraftarı ile ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaştığını ve sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

Başkent temsilcisi ayrıca küçük taraftarı, Fenerbahçe formasıyla birlikte kulüp tesislerinde ağırlamak istediğini duyurdu.

Gençlerbirliği açıklamasında, tribünlerde her seyircinin kendisini güvende hissetme hakkının bulunduğunu da vurguladı.

Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü 103 yıllık mazisiyle yetiştirdiği “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir.



Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış… pic.twitter.com/SLmrncUfoO — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 15, 2026

Fenerbahçe’den minik taraftara destek: Lyon maçına davet edildi

Fenerbahçe de minik taraftar Göktuğ Alımcı hakkında açıklama yayımladı.

Kulübün yönetim kurulu üyelerinin Göktuğ ve babası Selami Alımcı ile iletişime geçtiği belirtilirken aile, salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasına davet edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında sağduyulu bir yaklaşım sergileyerek aileye destek olan emniyet mensuplarına da teşekkür edildi.

Kamuoyuna Açıklama



Dün oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir.… pic.twitter.com/jKK9iOnBxj — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2026

Spor Bakanı'ndan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir!"