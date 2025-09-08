  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaret
Takip Et

Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaret

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaret
Takip Et

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, kulüple ilgili bilgilendirme yapılarak başkent Ankara’nın Süper Lig’deki tek takımı olan Gençlerbirliği için destek istendi.

Bahçeli’ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu forma hediye edildi

Türk futbolu ve Ankara sporu için keyifli sohbetin yapıldığı, futbol adına fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu 06 numaralı formayı takdim etti.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyorGündem

 

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile bir araya geldiSağlık Bakanı Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile bir araya geldiGündem

 

Gündem
EGM, provokatif paylaşımlar yapan 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltına alındı!
Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan aktivist Enes Hocaoğulları tahliye edildi
Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan aktivist Enes Hocaoğulları tahliye edildi
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile bir araya geldi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerginlik sürüyor: Bundan sonra neler bekleniyor?
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı bundan sonra neler bekliyor?
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi