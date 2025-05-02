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Gençlerin otostop çekip 'dayı' dedikleri sürücü üniversitenin rektörü çıktı!

Gümüşhane’de yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çeken üniversite öğrencileri, sürücünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haber Merkezi
İHA
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Gençlerin otostop çekip 'dayı' dedikleri sürücü üniversitenin rektörü çıktı!
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Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken bir araç onları almak için durdu.

Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri, "Dayı" diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler.

Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir adlı genç rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi’nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi.

Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci, yolculuk boyunca "Dayı" diye hitap ettiği rektöre heyecanla "Dayı rektörüm" diye hitap edince Rektör Yıldız ve araçtakiler kahkahalara boğuldu. O anlar ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

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