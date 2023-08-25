Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman?

GSB, 11 bin 455 yeni personel alacak. Alımların 400'ü psikolog, 3 bin 295'i büro personeli, 3 bin 259'u destek personeli (temizlik), 3 bin 622'si koruma ve güvenlik görevlisi ve 879'u destek personeli (bakım-onarım) olarak gerçekleştirilecek.

Peki GSB personel alımında başvurular nasıl yapılacak?

Açıklanan pozisyonlara 28 Ağustos-1 Eylül ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek.

Sınavsız KPSS ile personel alımı yapılacak

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek personel alımı 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı, 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı, 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı ve KPSS P94 puanı esas alınarak yapılacak.

GSB personel alımı ile büro personeli, psikolog ve destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere 11 bin 455 kişi istihdam edilecek.

GSB personel alımı başvurusu ne zaman?

Bakanlıktan başvurulara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre de büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihlerinde; koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos- 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını, alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.