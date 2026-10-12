Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: Kredi ve burs başvuruları başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Sevgili Gençler; 📣GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. 📌Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.🇹🇷 #GSBHepYanında https://t.co/MnAi4N6MYw — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 12, 2026

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

16 Ekim Cuma günü saat 23:59'a kadar devam edecek burs/kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 24 saat hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve X destek hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talep edebilecek.

Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler neler?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.