Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gezete’de yayımlanan duyuruya göre, alım süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek. Başvurular, 08 – 12 Eylül 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Başvuru şartları

Başvuruda bulunacak adayların, son başvuru günü itibarıyla aşağıdaki kriterleri taşıması gerekiyor:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak, herhangi bir kamu kurumunda görevden ihraç edilmemiş olmak, 2024 KPSS B grubu P3 puanına sahip olmak, göreve engel sağlık problemi bulunmamak, daha önce sözleşmeli personel iken sözleşmesini feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması. Başvuru yapılacak pozisyon için tabloda belirtilen özel şartların sağlanması."

Başvuru yöntemi

Başvurular, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

Adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS puanları, ÖSYM ve YÖK sistemlerinden otomatik olarak temin edilecek. Ancak bilgileri sistemde görünmeyenlerin onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini sisteme yüklemeleri erekiyor.

Sınav süreci

Başvuruların incelenmesinin ardından, KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her il ve grup için ilan edilen kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav, Ankara’da yapılacak.

Sonuçların açıklanması ve yerleştirme

Başarı listesi, sözlü sınav puanı esas alınarak belirlenecek. Eşit puan durumunda sırasıyla KPSS puanı, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi dikkate alınacak. Yerleştirme sonuçları yine Kariyer Kapısı üzerinden açıklanacak. Asıl olarak yerleşen adaylar, belirlenen süre içerisinde sözleşme imzalayarak görevine başlayacak. Mücbir sebepler dışında göreve başlamayan adaylar haklarını kaybedecek.

Yedek adaylar için de sıralama yapılacak, ancak bu sıralamada yer almak sonraki alımlar için hak teşkil etmeyecek.

Görev yeri ve çalışma şartları

Alımı yapılacak yurt yönetim personeli, 24 saat esasına göre hizmet veren yurt müdürlüklerinde görev yapacak. Çalışma saatleri, Bakanlığın belirleyeceği mevzuat çerçevesinde düzenlenecek.

Gerçeğe aykırı belge sunan ya da yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacak.

Başvuru tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurduğu ilana göre, başvurular 08 Eylül 2025 saat 00.00’da başlayacak ve 12 Eylül 2025 saat 17.00’de sona erecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacak.