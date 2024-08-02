Genco Erkal için Harbiye'de tören düzenlendi

İki gün önce yaşamını yitiren tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı törenin başlangıcında, Erkal'ın şiirlerinin yanı sıra Ercan ve Gökhan Çağıran, piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan, Tülay Günal, Yiğit Özatalay ve Deniz Güngören bir dinleti sundu.

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erkal'ın sevenlerine ve ailesine baş sağlığı dileyerek, "İyi ki bu ülkeden, bu şehirden, bu dünyadan Genco Erkal geçti. İyi ki onunla aynı dönemde yaşadık ve onun oyunlarını izledik. Güçlü sesini duyduk. Söylediklerini dinleme şansı yakaladık ve hissettik. O sanat dünyasının koca çınarıydı." dedi.

İmamoğlu, Erkal'ı Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacına benzeterek, "Ceviz ağacı verimliydi. Müthiş tutkusuyla hep üretti. Hep var oldu, en güzel en çetin cevizler onun dallarında yetişti. En sıcak günlerde onun gölgesinde ruhumuz dinlendi. Müthiş mücadele insanıydı. Sahneye taşıdığı her eserde görüşünü, duruşunu, tavrını net bir şekilde ortaya koydu." diye konuştu.

Erkal'ın aynı zamanda toplumun sorunlarını dile getiren iyi bir anlatıcı olduğuna işaret ederek, "Genco Erkal, oyunlarıyla, söylemleriyle her zaman barışın ve halkın yanında olan, aynı zamanda en güçlü tonda 'savaşa hayır' diyen bir kahramandı." değerlendirmesini yaptı.

"Tiyatromuzla soluklandı ve tiyatromuza soluk verdi"

Tiyatro eleştirmeni ve yazar Prof. Dr. Dikmen Gürün, Erkal'ın 65 yıldır tiyatro ile içli dışlı yaşadığını belirterek, "Tiyatromuzla soluklandı ve tiyatromuza soluk verdi. Kurucularından biri hatta oyuncusu olduğu Dostlar Tiyatrosu ise 55 yaşını geride bıraktı." dedi.

Yönetmen Özcan Arca, "Çok özel, çok değerli bir insandı. Çok iyi bir aile babasıydı. Ailesine, torunlarına gerçekten çok güzel bir şekilde sahip çıktı. Ayrıca Genco Erkal'da en çok hayran olduğum şey haksızlığa, hukuksuzluğa karşı korkusuzluğuydu." görüşünü paylaştı.

Törene katılanlar arasında ayrıca Haldun Dormen, Şevket Çoruh, Emre Kınay, Bedri Baykam, Altan Öymen ve eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin yer aldı.

Programda ayrıca avukat Turgut Kazan da konuşma yaptı.

Genco Erkal, ikinci vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. (AA-İHA)