Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı: Kitle imha silahları hakkında karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, kitle imha silahlarının, büyük ölçekli tahribat ve kitlesel ölümlere yol açabilen, ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit eden, sadece devletler tarafından değil, terörist gruplar veya çatışan diğer aktörler tarafından da kullanılabilme riski taşıyan, yıkıcı etkisi en yüksek silahlar olduğuna işaret edilerek, bu tehditle etkili şekilde mücadele edilmesinin zorunluluk olduğu bildirildi.

Söz konusu mücadelede öncelikle bu silahların üretimi, kullanımı ve yayılmasını sağlayan finansal kaynakların engellenmesinin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen genelgede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kitle imha silahlarının yapımında kullanılan ve ithali, ihracı, transiti yasaklanan madde, malzeme ve ekipmanlar ile transferi yasaklanan teknolojilerin takibi ve bunların gümrük denetimlerinin sıklaştırılması küresel güvenliği sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Kitle imha silahlarının yayılması ve bunun finansmanıyla mücadelenin öneminin farkında olan ülkemiz, 1970'ten bu yana çok sayıda uluslararası sözleşme ve girişime taraf olmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırım kararlarına uluslararası hukukun bir gereği olarak uyum sağlamaktadır. "

Genelgede, Türkiye'nin, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemeye yönelik standartlar geliştiren ve bu standartlar çerçevesinde ülkelerin uyum düzeyini izleyen Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) bir üyesi olarak kabul edilen standartları benimsediğine işaret edildi.

Ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması, işbirliğinin teşviki ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı alanındaki denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 27 Aralık 2020'de ilgi kanunun yürürlüğe girdiğinin anımsatıldığı genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kanunun ilgili maddesi ile Denetim ve İşbirliği Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun görev ve yetkileri kapsamında, FATF tavsiyeleri dikkate alınarak Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içinde 'Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)' hazırlandı. Söz konusu belge kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içerisinde çalışarak üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."