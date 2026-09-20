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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO kapsamında mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'da düzenlenen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO kapsamında mevkidaşlarıyla görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'da düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki zirve kapsamında Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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