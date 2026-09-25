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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan’a gidiyor

Suudi Arabistan’ın çağrısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan genelkurmay başkanları bir araya gelecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan’a gidecek.

Haber Merkezi
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan’a gidiyor
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan’a gidecek.

Toplantı, Suudi Arabistan’ın Türkiye ve Pakistan’a genelkurmay başkanlarının acil olarak bir araya gelmesi yönünde yaptığı çağrının ardından gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York’ta bir araya gelmişti. Görüşmede, üç ülkenin genelkurmay başkanlarının katılacağı toplantının hazırlıkları ele alınmıştı.

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