Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Letonya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Letonya’da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla Riga/Letonya’da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı’na katılmıştır.

Orgeneral Bayraktaroğlu; Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji, Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon, İsveç Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski, Portekiz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jose Nunes da Fonseca, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.”

