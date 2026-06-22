Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Baraboi’yi kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Leonard Gabriel Baraboi’yi kabul etti.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard Gabriel Baraboi’yi kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.