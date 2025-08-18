  1. Ekonomim
Genelkurmay Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı. Emekli olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti.

Genelkurmay Başkanlığında devir teslim: Selçuk Bayraktaroğlu göreve resmen başladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim törenine iştirak etti.

Törende, 2025 Yüksek Askerî Şûra Toplantısı’nda emekli olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti. Törende, Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevi devralan Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

