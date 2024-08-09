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General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
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General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, Ege Ordu Komutanı olarak atandı.

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Genelkurmay 2. Başkanı oldu.

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Levent Ergün, 2. Ordu Komutanı olarak atandı.

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