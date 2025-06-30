ANKARA (EKONOMİ)

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu’nda yapılan değişiklik ile generallerin yükselme şartları yeniden düzenleniyor. Buna göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış generallerin korgeneral koramiral rütbelerine terfi edebilmeleri öngörülüyor.

AK Parti, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 22 maddelik kanun teklifini Meclis’e sundu.

“Generallerin sayısı yükseltiliyor"

Teklifle; hizmet süreleri uzatılacak generallerle ilgili düzenleme yapılıyor. Buna göre; Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla hizmet süreleri uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı yıllık 36'dan 60'a, zaruri hallerde ise azami 75'e çıkarılıyor. Ayrıca orgeneral ve oramiraller için yaş haddi 67 olarak belirlenen teklif ile ve bu süre Cumhurbaşkanı tarafından birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilecek.

“FETÖ hatırlatması"

Teklifte, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinden önemli sayıda subay ihraç edildiği anımsatılarak, harp akademileri eğitimi alan kurmay subaylarda ihraç sayıları çok daha yüksek olduğundan kurmaylık eğitimi alan general sayısı azaldığına dikkat çekildi.

Buna göre; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış bulunmak şartı aranmayacak.

Teklifle; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerinin usul esaslarının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili kılınacak.

İş Kanunda yapılacak değişiklikle işçilere yapılan bildirimler fesih dışında kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla yapılabilecek.

Özel istihdam bürolarına iş arayan ve açık iş ilanlarına ilişkin bilgileri belirlenen süre ve formatta İŞKUR'a bildirme zorunluluğu getiriliyor.

Açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirilen kişilere ilişkin verileri kurumca belirlenen süre, format ve esaslara göre bildirmeyen özel istihdam büroları ihtar edilecek.

İhtara rağmen 7i gün içinde bildirimde bulunmayanlara 136 bin 190 lira, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı hâlinde 272 bin 380 lira ceza verilecek .

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden dört gün içerisinde kullandırılabilecek.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapacakları başvurulardan Bakanlıkça uygun görülenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik veya Ataşelikleri aracılığıyla alınabilmesi imkânı getirilerek bulundukları yerden hizmete ulaşabilmelerine imkan sağlanıyor.