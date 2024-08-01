Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu saldırıyla olayları bölgesel bir çatışmaya dönüştürerek uluslararası hukuk önünde soykırım suçundan yargılanıyor oluşunu örtmeye çalıştığını belirten Yılmaz, saldırının bir taraftan da Filistin halkının moral maneviyatını kırmaya yönelik gerçekleştirildiğini, ancak bunun da başarılı olamayacağını söyledi.

Yaşanan süreçlerin, yangının giderek bölgeye sirayet etmeye başladığını, özellikle İsrail'in bu yönde büyük bir çaba içerisinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu konuda uluslararası tüm sorumlu yönetimleri tekrar görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Bu yangının bölgeye yayılmaması, daha farklı sonuçlar doğurmaması adına İsrail'in şu andaki yöneticilerinin, artık yönetici demeye bile dilimiz varmıyor, bir çete gibi hareket eden bu grubun bir an önce durdurulması, barışın ve istikrarın sağlanması çok önemli. Orta Doğu'daki bu yangının elbette küresel yansımaları da olacaktır. Orta Doğu'da, Filistin'de barış olmadan dünyada da barıştan bahsetmek mümkün değil. Bu yaşananlar aslında dünyadaki kuralları ve kurumları da son derece yıpratıcı bir süreç. Meşruiyeti, uluslararası hukukun meşruiyetini yıpratan bir süreç."

Netanyahu ve yönetiminin Filistin'de ve bölgedeki hedeflerine ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Bu sadece Haniye meselesi değil. Daha dün Lübnan'ın başkentine uluslararası hukuk çiğnenerek bir hadise gerçekleştirildi. Başka hadiseleri de biliyoruz, yakın geçmişte yaşanan. Burada gördüğümüz çok net. Netanyahu yönetimi, bir ateşkes istemiyor, bir barış istemiyor. Filistin halkını imha etmeye, yok etmeye dönük bir çaba içerisinde" dedi.

Bölgede barış, istikrar ve huzur ortamının sağlanmasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Yılmaz, bir an önce ateşkes sağlanarak Filistin halkının insani yardımlara ulaşmasının hayati önemde olduğunu söyledi.

"Gerçekten bir akıl tutulması söz konusu"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, birçok ülkenin son dönemde Filistin'i tanımaya başladığını, Netanyahu yönetiminin tam da bu noktada odağı başka yöne çekmek için saldırılarına başladığını belirterek, "Olması gereken çok açık. Bir an önce çok geç kalınmış bu ateşkesin yapılması, insani yardımların, çocuklara, hastalara, yaşlılara, sivil insanlara ulaştırılması ve bir taraftan da kalıcı bir barış için, çözüm için siyasi aklın devreye girmesi gerekiyor. Şu anda bir akıldan, vicdandan, adaletten bahsedemeyiz. Gerçekten bir akıl tutulması söz konusu." diye konuştu.

İsmail Haniye'nin cenaze törenine Türkiye'den katılım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Meclis Başkanı'mız katılacağını açıkladı. Mutlaka Türkiye'den de bir katılım sağlanacaktır. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılır." yanıtını verdi.

Yılmaz, çatışmaların yayılması halinde oluşabilecek risklere dikkati çekerek, "Şu anki en önemli gündem bu diye düşünüyorum. Dün Lübnan'da, bugün İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen bu lanet eylem, bütün bunlar savaşı, çatışmayı bölgeye yaymanın çabaları. Kesinlikle bir bölgesel istikrarsızlıkla, çatışma riskiyle karşı karşıyayız. Ama bunu elbette insanlığın durdurması lazım. Bu bölgesel çatışmalara engel olmak için de her türlü çabayı sarf etmemiz lazım. Çünkü bunun kimseye bir faydası yok" açıklamasını yaptı.