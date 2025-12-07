  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gercüş'te karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Gercüş'te karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gercüş'te karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Takip Et


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kırkat köyüne bağlı Öteyaka mezrasında bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle aynı aileden Murat K. (41), Kezban K. (39), Zeynep K. (16), Hamza K. (11), Taha K. (4), Rıdvan K. (3) ve yardım etmeye çalışan bir kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gündem
14 günlük bütçe maratonu başlıyor
14 günlük bütçe maratonu başlıyor
Ağıralioğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Ağıralioğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
MHP’li Yıldız’dan hasta, yaşlı, engelli mahkumlar çıkışı
MHP’li Yıldız’dan hasta, yaşlı, engelli mahkumlar çıkışı
İletişim Başkanı Duran'dan görüşme iddialarına yanıt
İletişim Başkanı Duran'dan görüşme iddialarına yanıt
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geldi
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geldi