Gercüş'te karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı



Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kırkat köyüne bağlı Öteyaka mezrasında bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle aynı aileden Murat K. (41), Kezban K. (39), Zeynep K. (16), Hamza K. (11), Taha K. (4), Rıdvan K. (3) ve yardım etmeye çalışan bir kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.