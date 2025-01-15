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Gerekçeli karar açıklanacak: Kılıçlı yemin soruşturmasında karar günü yarın

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin sonrasında Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler için kararın yarın açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Gerekçeli karar açıklanacak: Kılıçlı yemin soruşturmasında karar günü yarın
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Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için yarın karar verilecek.

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

YDK, 5’i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasını yarın ele alacak.

Gerekçeli kararın, kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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